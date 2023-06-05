شكرا لقرائتكم وزير الحج: القطاع الخاص يسهم معنا لتطوير خدمات ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أن أحد أهداف رؤية السعودية 2030 الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على استضافة عدد أكبر من المعتمرين والحجاج، والحمد لله نرى زيادة كبيرة في عددهم.

خدمة ضيوف الرحمن

جاء ذلك خلال حفل صناع الإبداع السنوي الذي أقيم اليوم، تحت رعاية وتشريف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.

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وأضاف الربيعة أن الحمد لله الحج الآن أصبح يعود لما كان عليه قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة الحج تؤمن أن القطاع المدني سوف يساهم بشكل كبير في تنمية الخدمات المنوط بها وتطويرها لخدمة ضيوف الرحمن.

القطاع الخاص

وأكد أن القطاع الخاص هو شريك أساسي، لافتًا إلى أن دور القطاع العام هو تحفيز القطاع الخاص والمبادرين من أجل الإبداع وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع عدد المعتمرين يوجد فرص هائلة لتقديم خدمات متميزة في الأنظمة التقنية وغير التقنية، لافتًا إلى الحاجة إلى الإبداع في الهدايا التي يأخذها ضيوف الرحمن معهم والمرتبطة بالأماكن المقدسة.

كما أكد الحاجة إلى مهنة الإرشاد لضيوف الرحمن لتعليمهم كيفية أداء المناسك بالشكل الصحيح.