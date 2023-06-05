شكرا لقرائتكم فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت فتاة، خلال مقطع فيديو، تهورها في قيادة مركبتها بسرعة 170 كم، ما أدى إلى تغريمها بسبب مخالفتها لنظام المرور.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بكثرة، الفتاة وهي تقود سيارتها داخل نفق بجدة على أنغام الموسيقى بسرعة متهورة، حيث وصلت السرعة إلى 170 كم.

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كما وثقت الفتاة المخالفة المرورية التي قيدت ضدها، حيث أظهر الرصد الآلي، تجاوزها السرعة المحددة بأكثر من 40 إلى 50كم/س.

وعلى إثره، تم تغريمها 1200 ريال جراء هذه المخالفة المرورية.

مخالفات مرورية

وكانت النيابة العامة أكدت في وقت سابق، أن هناك مسؤولية جزائية ناشئة عن حوادث السير المعرضة للسلامة العامة للخطر، حيث تعد قضايا السير أثناء قيادة المركبة بما يعرض السلامة العامة للخطر وفق الآتي:

* تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/ ساعة، على الطريق 140 كم/ ساعة.

* تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/ ساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من 120 كم/ ساعة فأقل، ونتج عنها وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يومًا موجبة للمساءلة الجزائية.