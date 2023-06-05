شكرا لقرائتكم هطول أمطار غزيرة على عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.

أكد أرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد الحربي، إن العقد الذي تم توقيعه بخصوص نقل المسابقات السعودية لكرة القدم عبر قنوات mbc بالتحالف مع القنوات الرياضية السعودية لمدة 10 سنوات، يتعلق بأمور سيادية، مبينا أن هذه الأمور تبدو حاليا أكبر من المجتمع الرياضي

وأضاف عيد في تصريحات صحفية له بأنه سيوضح الصورة كاملة في مؤتمر صحفي الخميس المقبل، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة بين اتحاد الكرة والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والشركة الناقلة للمسابقات السعودية؛ لبحث العديد من الأمور .

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جاء تصريح عيد خلال تدشين اتحاد الكرة جائزة الكرة الذهبية التي ستُمنح للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية، وذلك على غرار الجوائز العالمية التي يمنحها الاتحادان الدولي والأوروبي.حيث تم الكشف أن الجائزة ستكون من ست فروع، وهي جوائز لأفضل لاعب كرة قدم في الدوري، وأفضل لاعب واعد، وأفضل مدير فني، وأفضل حارس مرمي، بالإضافة إلي جائزة لهداف الدوري، وكذلك جائزة للفريق المثالي.