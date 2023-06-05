تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات

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الرياض - محمد الوسيري - استعرض مجلس شؤون المسجد الحرام، برئاسة مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شؤون المسجد الحرام، بحضور أعضاء المجلس، الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

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تعزيز التكامل

وجرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتطرق إلى تعزيز التكامل والتنسيق في خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1444هـ، وعن جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام بما يضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام وتأديتهم نسكهم وعبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

أوضح المحيميد أنه بدعم وحرص من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على دعم الكفاءات التي تثبت جدارتها وتميزها في رفع جودة مخرجات الأعمال الموكلة إليهم من خلال تنفيذ الخطة لموسم الحج، وذلك لاستمرارية جودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مؤكدًا على توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات بالمسجد الحرام.

توعية إرشادية

كما استعرض المحيميد خلال الاجتماع جانبًا من الخطط والمبادرات الميدانية والتوعوية والإرشادية والتوجيهية والفكرية لموسم الحج، وناقش سبل تعزيز حوكمة أعمال الرصد الميداني وتسخير مختلف الوسائل التقنية لجودتها بالتنسيق مع وكالات الاختصاص وبالتكامل مع الجهات الخارجية، كما تطرق إلى آلية تطوير الأعمال بما يتماشى مع خطط الرئاسة واستعداداتها لموسم حج هذا العام 1444هـ.

وناقش مساعد الرئيس العام أعمال موسم الحج ومتابعة تنفيذ الخطة بين الوكالات والإدارات في المسجد الحرام والتطرق لعدد من المقترحات التطويرية المتعلقة بالمسجد الحرام، وكيفية مواصلة التطوير الأمثل لها مع الأخذ بكافة الاحتمالات المتعلقة بكيفية التعامل مع المراحل القادمة؛ من أجل مواصلة دعم مسيرة التطور التي يشهدها الحرمان الشريفان بدعم غير محدود من قبل القيادة الرشيدة، الرامية لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية (2030).