شكرا لقرائتكم ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني الجمعة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن ليلة طربية تجمع الجمهور مع الفنانة مي فاروق، والفنانة إيمان عبدالغني في ليالي الفنون الخالدة على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وذلك يوم الجمعة القادمة 9 يونيو 2023.

حفلات جدة

أفادت بذلك هيئة الترفيه في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، منوهة إلى المبادرة بحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.

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وكانت مي فاروق قد تألقت في حفل روائع الموجي الشهر الماضي، حيث قدمت أغنية اسأل روحك، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل صابر الرباعي، وشيرين عبدالوهاب، وماجد المهندس، وأنغام، وعبادي الجوهر.