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شكرا لقرائتكم ليلة طربية مع مي فاروق وإيمان عبدالغني الجمعة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن ليلة طربية تجمع الجمهور مع الفنانة مي فاروق، والفنانة إيمان عبدالغني في ليالي الفنون الخالدة على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وذلك يوم الجمعة القادمة 9 يونيو 2023.
حفلات جدة
أفادت بذلك هيئة الترفيه في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، منوهة إلى المبادرة بحجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.
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وكانت مي فاروق قد تألقت في حفل روائع الموجي الشهر الماضي، حيث قدمت أغنية اسأل روحك، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل صابر الرباعي، وشيرين عبدالوهاب، وماجد المهندس، وأنغام، وعبادي الجوهر.
أكد أرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد الحربي، إن العقد الذي تم توقيعه بخصوص نقل المسابقات السعودية لكرة القدم عبر قنوات mbc بالتحالف مع القنوات الرياضية السعودية لمدة 10 سنوات، يتعلق بأمور سيادية، مبينا أن هذه الأمور تبدو حاليا أكبر من المجتمع الرياضي
وأضاف عيد في تصريحات صحفية له بأنه سيوضح الصورة كاملة في مؤتمر صحفي الخميس المقبل، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة بين اتحاد الكرة والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والشركة الناقلة للمسابقات السعودية؛ لبحث العديد من الأمور .
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جاء تصريح عيد خلال تدشين اتحاد الكرة جائزة الكرة الذهبية التي ستُمنح للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية، وذلك على غرار الجوائز العالمية التي يمنحها الاتحادان الدولي والأوروبي.حيث تم الكشف أن الجائزة ستكون من ست فروع، وهي جوائز لأفضل لاعب كرة قدم في الدوري، وأفضل لاعب واعد، وأفضل مدير فني، وأفضل حارس مرمي، بالإضافة إلي جائزة لهداف الدوري، وكذلك جائزة للفريق المثالي.