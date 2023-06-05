- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم 5 دول عربية تتنافس على الأشد حرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - كشف خبير الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن درجات الحرارة تنقسم إلى صيفية وشتوية ومعتدلة، موضحًا أن الصيفية تبدأ من 35 فما فوق، والشتوية من 25 وأسفل، وما بينها درجات معتدلة ربيعية وخريفية، مشيرًا إلى تنافس 5 دول عربية على الأشد حرارة.
الدرجات الأربعينية
وأضاف الزعاق، خلال برنامجه على قناة العربية، أنه خلال هذه الأيام تدخل الدول العربية حيز الدرجات الأربعينية، وستعيش فيها لمدة 120 يومًا أي 4 أشهر.
قد يهمّك أيضاً
فصل الصيف
وأوضح أن الصيف له بداية وشدة ونهاية، حيث يبدأ في شهر مايو ويشتد في شهري يوليو وأغسطس وينتهي في سبتمبر، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تدخل خلال هذه الأيام في حيز القاسية من 47 إلى 53 درجة ويتولد عنها رياح السموم.
تنافس عربي
وتابع: هناك 5 دول عربية تنافس العالم على الدرجات الأحر وهي العراق والكويت والسعودية وليبيا والجزائر.
أكد أرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد الحربي، إن العقد الذي تم توقيعه بخصوص نقل المسابقات السعودية لكرة القدم عبر قنوات mbc بالتحالف مع القنوات الرياضية السعودية لمدة 10 سنوات، يتعلق بأمور سيادية، مبينا أن هذه الأمور تبدو حاليا أكبر من المجتمع الرياضي
وأضاف عيد في تصريحات صحفية له بأنه سيوضح الصورة كاملة في مؤتمر صحفي الخميس المقبل، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة بين اتحاد الكرة والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والشركة الناقلة للمسابقات السعودية؛ لبحث العديد من الأمور .
قد يهمّك أيضاً
جاء تصريح عيد خلال تدشين اتحاد الكرة جائزة الكرة الذهبية التي ستُمنح للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية، وذلك على غرار الجوائز العالمية التي يمنحها الاتحادان الدولي والأوروبي.حيث تم الكشف أن الجائزة ستكون من ست فروع، وهي جوائز لأفضل لاعب كرة قدم في الدوري، وأفضل لاعب واعد، وأفضل مدير فني، وأفضل حارس مرمي، بالإضافة إلي جائزة لهداف الدوري، وكذلك جائزة للفريق المثالي.