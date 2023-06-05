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شكرا لقرائتكم صدمات الحياة تضعف عضلة القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حذر استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين د. خالد النمر، من صدمات الحياة التي تضعف القلب.
صدمات الحياة
وقال النمر، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن هذه الصدمات تضعف عضلة القلب مثل: الطلاق، والخيانة، وفقدان الوظيفة، وخسارة الأسهم.
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وأكد الاستشاري، أنه بعد التهاب عضلة القلب يمنع المريض من ممارسة الرياضة التنافسية لمدة ستة أشهر على أن يتم تقييمه بعد ذلك.
جلطات القلب
وفي وقت سابق، شدد النمر على ضرورة تقليل الملح والدهون وزيادة الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات في الغذاء اليومي؛ حيث يقلل ذلك من حدوث جلطات القلب والدماغ، سواء كان ذلك مع الرياضة اليومية أو بدونها.
أكد أرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد الحربي، إن العقد الذي تم توقيعه بخصوص نقل المسابقات السعودية لكرة القدم عبر قنوات mbc بالتحالف مع القنوات الرياضية السعودية لمدة 10 سنوات، يتعلق بأمور سيادية، مبينا أن هذه الأمور تبدو حاليا أكبر من المجتمع الرياضي
وأضاف عيد في تصريحات صحفية له بأنه سيوضح الصورة كاملة في مؤتمر صحفي الخميس المقبل، لافتاً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة بين اتحاد الكرة والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والشركة الناقلة للمسابقات السعودية؛ لبحث العديد من الأمور .
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جاء تصريح عيد خلال تدشين اتحاد الكرة جائزة الكرة الذهبية التي ستُمنح للمرة الأولى في تاريخ الكرة السعودية، وذلك على غرار الجوائز العالمية التي يمنحها الاتحادان الدولي والأوروبي.حيث تم الكشف أن الجائزة ستكون من ست فروع، وهي جوائز لأفضل لاعب كرة قدم في الدوري، وأفضل لاعب واعد، وأفضل مدير فني، وأفضل حارس مرمي، بالإضافة إلي جائزة لهداف الدوري، وكذلك جائزة للفريق المثالي.