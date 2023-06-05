شكرا لقرائتكم توضيح بشأن موعد فتح العمرة بعد موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن مواعيد بدء إصدار تأشيرات العمرة لعام 1445هـ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل متى سيسمح بالعمرة بعد موسم الحج؟

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بدوره رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج، قائلًا: بدء إصدار تأشيرات العمرة لعام 1445هـ، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة.

آخر موعد للتصريح

على صعيد متصل، أكدت وزارة الحج والعمرة، أن أمس الأحد الموافق 15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي، هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.