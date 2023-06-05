شكرا لقرائتكم مخيمات الحجاج بعرفات عازلة للضوء والحرارة ومقاومة للحريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية اليوم، عددًا من المشاريع التطويرية بالمشاعر المقدسة، للتأكد من جاهزية المرافق لاستقبال ضيوف الرحمن خلال حج 1444هـ، ورافق سموه خلال الجولة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي وزير الصحة فهد الجلاجل، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومسؤولو الجهات ذات العلاقة بخدمة الحجيج.

المشاريع التطويرية

وبدأت جولة نائب أمير منطقة مكة المكرمة بزيارة مخيم شركة حجاج أفريقيا غير العربية، وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن خدمات الجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة، كما اطّلع على تفاصيل المخيم المطور الذي يهدف إلى إقامة بنية تحتية لمخيمات إسكان الحجاج بمشعر عرفات وتطوير الممرات والتشجير وأعمال التمديدات الكهربائية، وتجديد شبكة المياه للمخيمات، وتبلغ مساحتها الإجمالية 230 ألف م2، كما تستوعب 190 ألف حاج.

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وتمتاز المخيمات الحديثة بمواصفات عالمية، فهي عازلة للضوء والحرارة ومقاومة للحريق والاهتراء، وواقية من الأشعة فوق البنفسجية وترتبط كل خيمة بنظام تبريد خاص، كما تتوفر بها وسائل الأمن والسلامة للتمديدات الكهربائية والخدمات المساندة، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية، ونوعية الوجبات الغذائية وطريقة تقديمها للحجاج.

أما عن المواصفات التقنية لمخيمات حجاج إفريقيا غير العربية لحج 1444هـ فتحوي على 21 كاميرا ذكية و500 كاميرا مراقبة وتقنيات (التعرف على الوجه، مراقبة الحشود الذكية، التنبيه المبكر للتكدس) وتقنيات الاتصال (5G، الدوائر المتكاملة) وأكثر من 80 شاشة مراقبة لـ200 بوابة و400 ممر.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على استعدادات شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية لحج 1444 هـ.، التي تستضيف 227 ألف حاج من 48 دولة أفريقية غير العربية، إضافة إلى دولة الإمارات، وبلغ عدد الخيام في عرفات 932 خيمة، وتبلغ المساحة الإجمالية للخيمة 216 ألف م2، ومتوسط الطاقة الاستيعابية 250 ألف حاج، فيما تصل مساحة المخيمات منى 2 مليون و100 ألف م2.

كما اطلع الأمير بدر بن سلطان على المطبخ النموذجي الجديد، والذي يقع على مساحة تصل إلى 120 مترا مربعا، ويقدم 200 ألف وجبة في نهار يوم عرفة.

معالجة التشوه البصري

وانتقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى جبل الرحمة في مشعر عرفات، واستمع سموه إلى شرح عن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة (المرحلة الثانية)، الذي يهدف إلى معالجة التشوه البصري، وتطوير المشهد الحضري مع المحافظة على البيئة الطبيعية للموقع، وتطوير الخدمات والمرافق والعناصر حول ساحات جبل الرحمة، كما وقف سموه على آلية إدارة الحشود بالموقع.

وتفقد الأمير بدر بن سلطان مشروع تهيئة وتهذيب المساحات الجبلية لنزول الحجاج في مشعر مزدلفة، والذي يعد أحد المشاريع التطويرية الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية بالمشاعر المقدسة، من خلال تهذيب المساحات الجبلية ومواقع الهضاب.

كما زار نائب أمير منطقة مكة مركز (تسليم) التابع لشركة كدانة للتنمية والتطوير، وشاهد سموه آلية عمل تقديم الخدمات التكاملية للمستفيد في جانب الاستلام والإضافة والجاهزية للمخيمات، ما يهدف إلى تحقيق الدقة وسرعة والأمان في إنجاز المعاملات رقيماً من خلال إنشاء موقع إلكتروني متكامل وقاعدة بيانات مركزية، وإعداد تطبيق على الهاتف الذكي، ومنظومة برامج أمن معلومات لحماية البيانات.

وفي نهاية الجولة التفقدية زار سموه مركز (مالك) التابع لشركة كدانة للتنمية والتطوير، واستمع إلى أهداف المركز في توحيد جهة إدارة البلاغات (الخدمية والأمنية) في المشاعر المقدسة، من خلال المراقبة التلفزيونية واستقبال البلاغات والتنسيق، وتوجيهها إلى الجهات المعنية لإقفالها، والتأكد من معالجتها بغيه الوصول إلى تقليص زمن الاستجابة لمعالجة البلاغات الواردة، ورفع مستوى رضا العملاء في الخدمة المقدمة.

خدمات تجريبية

وخلال جولة سموه للمشاعر المقدسة، أطلق سموه عددًا من الخدمات التجريبية لخدمات المياه والكهرباء، ووقف على جاهزية الخدمة الكهربائية، مستمعا لشرح عن خططها التشغيلية خلال موسم الحج، إذ تبلغ الطاقة الكهربائية في المشاعر ومدينة مكة خلال الموسم 3945 ميجا وات، و210 كلم أطوال الشبكات المضافة، و100 محطة مضافة، و100 م.ف.أ قدرة المضافة، أما الجاهزية التشغيلية لشبكات المياه لموسم حج 1444هـ فيتجاوز مخزون المياه في المشاعر ومدينة مكة خلال فترة الحج الـ 5 ملايين م2، فيما تزيد كمية المياه الواردة من المصادر إلى المشاعر عن 900 ألف م3 يومياً، ويعمل على تشغيل الخطة أكثر من 2000 كادر.

كما تفقد سموه خدمات الإصلاح البيئي، وأعمال النظافة التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة، إذ بلغ إجمالي أعداد القوى العاملة 7298 كادرًا بشريًا وعدد المعدات والآليات 913 معدة.