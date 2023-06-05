شكرا لقرائتكم خدمة معروفة تتيح استقدام 3 جنسيات بتكلفة أقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه يمكن الاستقدام بتكلفة أقل من خلال خدمة معروفة.

خدمة معروفة

وأضافت مساند، في تغريدة عبر موقع تويتر: إذا تعرف عاملة منزلية من الجنسيات التالية، تقدر تستقدمها بتكاليف أقل ومدة أقصر عبر خدمة معروفة للجنسيات التالية كينيا وسيرلانكا والفلبين.

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3 قنوات للدفع

على صعيد آخر، حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، ثلاث قنوات إلكترونية للدفع عبر المنصة، وهي: مدى، فيزا، ماستر كارد.

كما أوضحت أن تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية 10,752.50 ر. س. شامل ضريبة القيمة المضافة.