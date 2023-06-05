اخبار السعوديه

خدمة معروفة تتيح استقدام 3 جنسيات بتكلفة أقل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خدمة معروفة تتيح استقدام 3 جنسيات بتكلفة أقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه يمكن الاستقدام بتكلفة أقل من خلال خدمة معروفة.

خدمة معروفة

وأضافت مساند، في تغريدة عبر موقع تويتر: إذا تعرف عاملة منزلية من الجنسيات التالية، تقدر تستقدمها بتكاليف أقل ومدة أقصر عبر خدمة معروفة للجنسيات التالية كينيا وسيرلانكا والفلبين.

قد يهمّك أيضاً

15 وظيفة شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات
الإحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 48.9 % في 2022

3 قنوات للدفع

على صعيد آخر، حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، ثلاث قنوات إلكترونية للدفع عبر المنصة، وهي: مدى، فيزا، ماستر كارد.

كما أوضحت أن تكلفة خدمة معروفة للعاملة الفلبينية 10,752.50 ر. س. شامل ضريبة القيمة المضافة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا