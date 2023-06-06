شكرا لقرائتكم حمية الكيتو قد تسبب مشكلات في القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر عبدالعزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية، من مخاطر اتباع حمية الكيتو لإنقاص الوزن، موضحًا أن إنقاص الوزن له طرق مضمونة، منها تعديل نمط الحياة، وحمية البحر المتوسط، وحمية داش.

عمليات جراحية

وأضاف العثمان، خلال مداخلة في برنامج يا هلا عبر قناة روتانا خليجية، أن المشكلة وجود من هو على استعداد بالتضحية بأشياء لا يعلمها، وذلك عبر التوجه للعمليات الجراحية أو الإبر أو الأدوية، وقد تكون هذه الأشياء غير مناسبة له.

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حمية الكيتو

وحذر من استخدام البعض حمية الكيتو، مشيرًا إلى أنها قد تسبب مخاطر صحية بالقلب والشرايين، فضلًا عن نقص كثير من المعادن والفيتامينات بالجسم.

وتابع: إذا كان هناك دليل علمي على نجاح هذه الحمية وإنقاض الوزن بدون تأثيرات سلبية في الصحة، سيكون أول شخص يشجع على استخدامها.