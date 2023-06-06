شكرا لقرائتكم التطويف المركزي يقدم خدماته لأكثر من 160 ألف حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدم برنامج التطويف المركزي برئاسة شؤون الحرمين خدماته لأكثر من 160 ألف حاج خلال الثلث الأول من فترة عمل البرنامج لموسم حج هذا العام 1444هـ. وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس أن البرنامج يسير ولله الحمد بنجاح وفق الخطة المعتمدة لتنفيذه لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن. قد يهمّك أيضاً