شكرا لقرائتكم كبير الجمهوريين يدعو إدارة بايدن لتعاون أكبر مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا جيم ريتش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعزيز العلاقات مع السعودية باعتبارها شريكًا مهمًّا اقتصاديًّا وأمنيًّا لواشنطن، تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرياض اليوم الثلاثاء.

شريك اقتصادي مهم

وقال ريتش، في تغريدة له عبر تويتر: “على مدى 80 عامًا، كانت المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًّا في دعم المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة”.

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وأضاف: “لقد تأخرت إدارة بايدن في تعزيز التعاون مع السعودية”.

أجندة توافق

من جهته، قال المسؤول الأمريكي الرفيع في الخارجية والمكلّف شؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنعيم في تصريح صحفي نشرته بلومبرج: “نركّز على أجندة متوافق عليها والقدر الكبير من العمل الذي يمكن لبلدينا إنجازه معًا”.

وأشار بنعيم إلى أن هذا العمل يتضمن “إنهاء الحرب في اليمن، حيث ساعد الدعم الأمريكي السعودي لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تسهيل وزيادة وصول المساعدات الإنسانية”، إضافة إلى مسألة “دعم السعودية لأوكرانيا، والذي تضمن 410 ملايين دولار كمساعدات وزيارات ثنائية رفيعة المستوى من قادة كلا البلدين”.

التعاون الدفاعي

وأوضح أن “لدينا أيضًا مجالات تعاون جديدة مثل التكنولوجيا والاتصالات، بما في ذلك الشبكة المفتوحة للراديو Open RAN، وتعاوننا المتطور في تقنيات 5G/6G، والتعاون في مجال الطاقة الخضراء، والفضاء”.

وذكر بنعيم أن “التعاون الدفاعي بين البلدين لا يزال قويًّا”، معتبرًا أن العلاقة الأمنية مع المملكة العربية السعودية حجر الأساس لنهجنا في الدفاع والأمن الإقليميين وحماية أكثر من 80 ألف مواطن أمريكي يعيشون ويعملون في السعودية.

زيارة بلينكن للرياض

وتأتي زيارة بلينكن بعد أسابيع من زيارة أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى السعودية، وبعد نحو عام على زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن في صيف عام 2022.

وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية: إن “لدينا مؤخرًا خلافات في الرأي مع السعودية. وهذا لا يعني أنه لن تكون هناك بعض الخلافات في المستقبل، لكنها شراكة إستراتيجية مهمة”.

ولا يخفي المسؤولون الأمريكيون رغبتهم في التقارب مع المملكة رغم التباينات الكثيرة، لاسيما أن الرياض تؤدي دورًا أساسيًّا في المنطقة، بحسب وكالة “فرانس برس”.