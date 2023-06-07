شكرا لقرائتكم حنان العمري فخر السعوديات فما قصتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - لا تزال السعودية عامرة بنماذج مبهرة وملهمة من أبنائها وبناتها، الذين يحرصون على رفع رايتها بين الأمم.. حنان العمري واحدة من هؤلاء؛ فقد حفرت اسمها بحروف من نور في سجل الأبطال داخل المملكة وخارجها، إذ لم يمنعها مرض الفشل الكلوي من استكمال دراستها وتحقيق حلمها، بل وصلت لأبعد من ذلك في مجال الابتكار والاختراع، بما يعود بالنفع للمجتمع والوطن، ليبقى اسمها فخرًا لكل السعوديات.

من هي حنان العمري؟

حنان العمري هي فتاة بسيطة عنيدة لا تعرف معنى المستحيل، أصيبت بمرض الفشل الكلوي قبل 22 عامًا، حيث كانت حينها بعمر الـ13 سنة، وكان ذلك بمثابة صدمة لها ولأسرتها، فيما استقرت الأطباء بالاتفاق مع الأسرة أن تتوقف عن الدراسة حتى تتعافى، فتوقفت بالفعل لمدة 5 سنوات بالمنزل بدون دراسة.

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تقول العمري خلال مقطع فيديو: إنها لم تكن ترغب في ترك الدراسة إلا أنها في خلال الـ5 سنوات الأولى لتشخيص المرض كانت تتردد على المستشفى للغسيل الكلوي قرابة 3 أو 4 مرات بالأسبوع، والجلسة الواحدة تستغرق نحو 4 ساعات.

وتضيف: كنت مع بداية كل سنة أشارك أخواتي وبنات عمي شراء مستلزمات الدراسة والكتب، والكراسات، والحقائب المدرسية، وكنت أتمنى أن أعلم نفسي بنفسي، وبعد مرور 5 سنوات قررت استئناف الدراسة من جديد فهي حلمي بالأساس وهذا مكاني.

أمل وطموح

ولفتت إلى أنها استأنفت الدراسة من جديد بعمر الـ18 عامًا، حيث التحقت بالدراسة المتوسطة، وكانت أيضًا حريصة على جلسات الغسيل الكلوي، فتذهب يومًا للدراسة، ويومًا للمستشفى.

وأعربت العمري عن سعادتها البالغة بقرار استكمال الدراسة من جديد، حيث شعرت أن هذا مكانها الطبيعي، موضحة أنها استكملت دراستها المتوسط ثم الثانوي، ثم الجامعة.

ولفتت العمري إلى أنها حاليًّا بالعام الأخير في المرحلة الجامعية، وسمعت عن الملتقى فشاركت، مثل المشاركين، إلا أن طبعها العنيد وتحديها للصعاب، جعلها تختار أصعب المسارات المعلنة بين القوائم.

ابتكار جديد

وعن اختراعها، كشفت العمري، أنها فكرت في حل لمرضى الفشل الكلوي تساعدهم على تخفيف آلامهم والتعايش مع المرض، فهم بمثابة عائلتها تدرك جيدًا آلامهم، مشيرة إلى أن مريض الفشل الكلوي أكثر شيء يهدد حياته هو نسبة السوائل بالجسم، وأحيانًا قد تسبب وفاة المريض.

أوضحت العمري أن اختراعها عبارة عن أسورة يرتديها المريض في يده، عبارة عن منبه ذاتي ينبه المريض بنسبة السوائل بالجسم، ليتصرف التصرف السليم بالوقت المناسب ويتابع بنفسه الحالة الصحية الخاصة به ليذهب إلى المستشفى في الوقت المناسب، إذا احتاج إلى جلسة إضافية.

ولفتت العمري إلى أن هذا الاختراع غير موجود بالعالم، وفاز بالمركز الأول ويعتبر إنجازًا جديدًا يضاف للسعودية.

فخر السعوديات

بدورها رصدت صحيفة “متابعات الخليج 365” حالة احتفاء بالعمري وإنجازها عبر موقع تويتر، إذ دشن مواطنون وسم حنان العامري فخر السعوديات، لتنهال التعليقات والتهاني والمباركات على الفتاة السعودية وسط فخر واعتزاز بما قدمته للمجتمع ولمرضى الفشل الكلوي، حيث قال عبدالرحمن المطيري– أحد مشاهير تويتر وصاحب مبادرة ملهمون: هذي بنتنا اللي نفخر بها وتمثلنا خير تمثيل، وكلنا نتمنى بنتًا بقوتها فعلًا.

من جانبه، علق عزيز “مدون”: تخيلوا معي هالبنت العصامية أصيبت بفشل كلوي بعمر 13 سنة وانقطعت عن الدراسة 5 سنوات كانت يوم تروح للمدرسة ويوم تروح تغسل كلى، ورجعت بكل قوة بعد كل هالمعاناة واخترعت جهازًا يخدم جميع مرضى الفشل الكلوي.

في سياق متصل، أضاف ترافس “مدون”: حنان العمري فخر السعوديات، أصابها فشل كلوي بعمر صغير جدًّا واضطرت توقف الدراسة لخمس سنين لكن كل هذا ما منعها أن تبتكر وتخترع ويحصل ابتكارها على المركز الأول.

من جانبه، استطرد الإعلامي فهد الأحمدي، معبرًا عن شكره للعمري وللقائمين على مبادرة ملهمون، حيث قال: شكرًا مُلهمون على هذهِ المُبادرة الجميلة التي تخدم وتدعم أبناء وبنات الوطن الذين هم فخر لنا، حنان العمري فخر السعوديات ونموذج مُشرف للباحة وللوطن عامة.

من جانبها، قالت مواطنة تدعى ريما: حنان البنت اللي تجاوزت كل شيء صعب بعد الله، وأملها بالله كبير ونالت ووصلت، قصتها عظيمة وفخر واعتزاز ونموذج مُشرف للوطن ولأهل الباحة، أفتخر بـ حنان وأمثلها يرفعون الرأس.

وختامًا، قال م. أحمد البرناوي: هذا النموذج في هذه المبادرة الجميلة ملهمون هو تجسيد للمعنى الحقيقي للرسالة السامية التي ينبغي أن يوصلها كل من يملك وسيلة تواصل مع الناس، مضيفًا: هذه القصة الملهمة لحنان هي رسالة عظيمة للدنيا كلها أن الأمل والتفاؤل أقوى وسيلة للنجاح.