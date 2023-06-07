شكرا لقرائتكم كوادر نسائية سعودية: نفخر بخدمة الحجاج في بلدانهم عبر طريق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت عدد من الكوادر النسائية السعودية اللاتي يعملن بحب ضمن مبادرة طريق مكة، عن سعادتهن وفخرهن لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءاتهم في بلدانهم.

فخر واعتزاز

بدورها، قالت رويدا أحمد إحدى الفتيات المشاركة في مبادرة طريق مكة بباكستان، خلال تصريح لها مع صحيفة “متابعات الخليج 365“: إنها من جوازات مطار الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، وفخورة بالقدوم إلى جمهورية باكستان الشقيقة لتسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام.

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من جانبها، أضافت أمنية الخالدي: أنها فخورة جدًّا بالمشاركة بمبادرة طريق مكة، لتسهيل إجراءات الحجاج في بلدانهم.

كوادر نسائية

وتشارك ضمن فريق مبادرة طريق مكة بمطار إسلام آباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية سواعد نسائية سعودية مؤهلة ومدربة من منسوبي المديرية العامة للجوازات، لإنهاء أعمال الحجاج في صالة المبادرة واستكمال الإجراءات وأخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة.

وتواصل مبادرة طريق مكة تقديم خدماتها للمستفيدين من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية باكستان الإسلامية هذا العام (1444هـ) في صالة المبادرة بمطار إسلام آباد الدولي، وذلك بتيسير وتسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.