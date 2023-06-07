شكرا لقرائتكم نائبة القنصل الفرنسي تزور سيتي ووك وتحضر فعالياتها الخيالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زارت نائبة القنصل الفرنسي Marlene Firion منطقة سيتي ووك، وحضرت فعالياتها الخيالية ولحظاتها الحلوة، حسبما أعلن تقويم فعاليات جدة عبر الصفحة الرسمية بموقع تويتر.

جولة لنائبة القنصل

وبين مقطع الفيديو الذي نشره تقويم جدة لقطات للزيارة، وسط استمتاع نائبة القنصل الفرنسي بالفعاليات الخيالية.

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فعاليات جدة

وكان الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، قد أعلن عن انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، حيث ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية العام، ضمن تقويم فعاليات جدة، وذلك تحت شعار “مع بعض طول السنة”.

وأوضح الأمير عبدالله بن بندر أن تقويم فعاليات جدة لعام 2023 سيستمر طوال السنة، حيث يأتي بشكل مختلف امتدادًا ومواكبة لرؤية طموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في هذا القطاع بما يلبي رغبة مختلف الفئات من الزوار محليًّا وعالميًّا (داخل المملكة وخارجها).