شكرا لقرائتكم السعودية تقود أكبر كيان للعبة الجولف عالميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اتفقت رابطة لاعبي الجولف المحترفين (PGA Tour) ومنافستها الرئيسية “ليف جولف” (LIV Golf) المدعومة سعوديًّا، إلى جانب “دي بي وورلد تور” (DP World Tour)، على الاندماج، بما يخلق أكبر كيان في لعبة الجولف عالميًّا.

يوم تاريخي للعبة الجولف

وأكدت بلومبرج، أن هذا الاندماج سينهي خلافًا بين الرابطة و”ليف جولف” بشكل أساسي؛ حيث قال مفوض رابطة محترفي الجولف جاي موناهان في بيان: “بعد عامين من الاضطراب والخلاف، هذا يوم تاريخي للعبة التي نحبها جميعًا”.

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وبحسب اتفاق الدمج الموقع، أمس الثلاثاء، لتوحيد لعبة الجولف على أساس عالمي، يُرتقب أن يرأس محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان مجلس إدارة الكيان الجديد الربحي، الذي سيشرف ويوجه جميع الأعمال والعمليات التجارية والاستثمارات المتعلقة بالجولف، على أن يتولى موناهان منصب الرئيس التنفيذي.

صندوق الاستثمارات العامة

وأعرب موناهان عن تطلّعه للإفادة من تجربة الاستثمار العالمية لدى الصندوق السيادي السعودي، معوّلًا على الرؤية المستقبلية ونهج التعاون لدى الرميان، “الذي لم يؤدّ لمجرد حلّ الخلاف، بل يمثل التزامًا بالارتقاء بلعبة الجولف العالمية إلى آفاق أفضل وإنشاء حقبة جديدة”.

وسيضخ الصندوق السيادي السعودي استثمارًا رأسماليًّا في الكيان الجديد الذي لم يتم تسميته بعد. وصرح الرميان في مقابلة على قناة “سي إن بي سي” أنه بمجرد أن تصبح الاتفاقية نهائية، سينظر الصندوق في حجم الاستثمار المطلوب، مشيرًا إلى أنه سيكون بمليارات الدولارات.

سيكون صندوق الاستثمارات العامة في بادئ الأمر المستثمر الحصري في الكيان الجديد، إلى جانب رابطة لاعبي الجولف المحترفين و”ليف جولف” و”دي بي وورلد تور”. وبعد ذلك، سيكون للصندوق الحق الحصري في زيادة حصته في الكيان الجديد، بما في ذلك حق الشفعة على أي استثمار في الكيان الجديد، وفي الرابطة و”ليف جولف” و”دي بي وورلد تور”.