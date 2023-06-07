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بلينكن يشيد بجهود السعودية في إجلاء مئات الأمريكيين من السودان

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الرياض - محمد الوسيري - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً بشأن اللقاء الذي جمع ولي العهد الأمير بن عبد العزيز ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في مدينة جدة.

ووفقًا للبيان أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديره للسعودية لاحتضان اجتماع التحالف الدولي ضد داعش.

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كما شكر وزير الخارجية الأمريكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعم المملكة العربية السعودية لإجلاء مئات المواطنين الأمريكيين من السودان، وعلى شراكة المملكة المستمرة في المفاوضات الدبلوماسية لوقف القتال هناك.

اجتماع جدة

وفي وقت سابق، اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، مع معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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