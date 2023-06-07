شكرا لقرائتكم درجة الحرارة بالرياض في نطاق الـ40 لمدة 130 يومًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أنه في مثل هذه الأيام تتربع الرياض على الأربعينات المئوية.

درجة الأربعينات

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “عادة في مثل هذه الأيام تتربع الرياض على الأربعينات المئوية، ومتوقع ألا تنخفض درجة الحرارة الكبرى (الظهر) بوجه عام عن عتبتها العليا 40 درجة مئوية إلا بعد 130 يومًا تقريبًا”.

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وحسب المركز الوطني للأرصاد، سجلت درجة الحرارة الكبرى في الرياض اليوم الأربعاء 41 مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك والمدينة المنورة.