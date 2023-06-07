وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي حوكمة الأمن.

– مدير أول نظم إدارة الجودة.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– أخصائي إدارة الأداء.

– مهندس الاختبار والتحقق.

– أخصائي رواتب الموارد البشرية.

– مدير أول تخطيط الموارد.

– محلل نظم أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)