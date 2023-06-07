شكرا لقرائتكم تبادل القضايا بين النيابة والتجارة في 3 دقائق بعد التكامل الإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أتمت النيابة العامة ووزارة التجارة إجراءات التكامل الإلكتروني وجميع الإجراءات المتبادلة بين الجهتين بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030.

الأمن الاقتصادي

وتستهدف النيابة العامة ووزارة التجارة من هذا التكامل، الإسهام في تحقيق الأمن الاقتصادي، رفع المستويات التجارية والاقتصادية للسعودية، مكافحة الجرائم المهددة للأمن الاقتصادي؛ كجرائم غسل الأموال والتستر والغش التجاري والجرائم المتصلة بنظامي الشركات والبيانات التجارية.

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كما نتج عن عملية التكامل الإلكتروني سرعة تبادل القضايا والإجراءات في أقل من ثلاث دقائق.