شكرا لقرائتكم بلينكن بعد اجتماعه مع ولي العهد: ناقشنا الكثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انتشر مقطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عقب لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعدما سألته مراسلة عن اجتماع قصر السلام بجدة.

رد بلينكن

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو المتداول الذي نشرته إليزابيث هاغيدورن، مراسلة شؤون البيت الأبيض في Al-Monitor، حيث سألت بلينكن قائلة: “الوزير بلينكن كيف كان اجتماعك مع ولي العهد؟”، ليجيب بلينكن “أمسية سعيدة” لتعاود المراسلة السؤال: “ما الذي ناقشتموه؟” ليرد بلينكن مكتفيًا بالقول: “الكثير”.

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وكان ولي العهد، قد اجتمع الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفقًا لـ “واس”.

اجتماع جدة

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.