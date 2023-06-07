شكرا لقرائتكم شرط أساسي للاستفادة من دعم حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة الإفصاح عن الدخل كشرط أساسي لمزاولة أي نشاط تجاري، فضلًا عن تطابق شروط الأهلية للاستفادة من الدعم.

وجاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث سأل قائلًا: هل يقبل التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 لشخص متزوج ومستأجر ولكن عنده سجل تجاري؟

قد يهمّك أيضاً

الإفصاح عن الدخل

بدوره، أجاب برنامج حساب متابعات الخليج 365، موضحًا: أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، ويتم الإفصاح عن السجل التجاري، باختيار نوع الدخل نشاط تجاري والمصدر سجل تجاري، وإضافة الدخل ثم حفظ.

دعم يونيو

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن صرف دعم شهر يونيو القادم، سيتأخر يومًا ليكون يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

وأكد أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.