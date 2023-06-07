شكرا لقرائتكم أصيل أبو بكر وناصر نايف يطربان جماهير تبوك الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يشهد مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة تبوك، بعد غد الجمعة، حفلة طربية يشارك فيها اثنان من أبرز المطربين السعوديين، وهما الفنان أصيل أبو بكر، والفنان ناصر نايف، وذلك ضمن حفلات جولة المملكة، التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع برنامج جودة الحياة.

ويمكن لجماهير الفنانين الحجز لحضور الحفلة عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

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