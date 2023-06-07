شكرا لقرائتكم استقبال أكثر من 2000 حاج من العراق عبر منافذ الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت مدينة الحجاج في محافظة خيبر استقبال حجاج البر القادمين من المنافذ الشمالية للمملكة، وذلك بعد أن دشَّنها محافظ خيبر فهد بن محمد العطر، حيث استقبلت حتى الآن أكثر من 2000 حاج من دولة العراق الشقيقة.

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وأوضح فهد العطر، أن المدينة جُهِّزَت بجميع الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام من خدمات صحية وضيافة القهوة السعودية والتمر والماء، مشيداً بالجهود التطوعية التي ينظِّمُها مكتب دعم المتطوعين بالمحافظة والجهات الحكومية والأهلية من خلال إدارة الميدان وتقديم الهدايا.