شكرا لقرائتكم وزارة الحج تذكّر ضيوف الرحمن بالمنافذ البرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ذكّرت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن بالمنافذ البرية للحجاج من خارج المملكة.

منافذ برية

وأضافت الوزارة، عبر تويتر، أن تلك المنافذ تشمل: الوديعة، الربع الخالي، سلوى، البطحاء، وجسر الملك فهد، والرقيعي، جديدة عرعر، الحديثة، حالة عمار.

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إجراءات ميسرة

وتباشر وزارة الحج والعمرة مع جميع الجهات ذات الصلة بالحج جميع الإجراءات والتدابير التي توفر أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وتضمن لهم أداء المناسك بسهولة ويسر.