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بلينكن: الخليج جوهر رؤيتنا لشرق أوسط أكثر استقرارًا

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شكرا لقرائتكم بلينكن: الخليج جوهر رؤيتنا لشرق أوسط أكثر استقرارًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالشراكة والتعاون مع بشأن الوضع في السودان واليمن.

تصريحات الخارجية الأمريكية

وذكر بلينكن، خلال اجتماع وزاري مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: أن بلاده لا تزال ملتزمة تجاه شركائها في منطقة الخليج.

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وأردف بلينكن: الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة لتقول إننا لا نزال منخرطين بعمق في الشراكة معكم جميعًا.

ولفت إلى أن دول “مجلس التعاون الخليجي هي جوهر رؤيتنا لشرق أوسط أكثر استقرارًا وأمانًا وازدهارًا”.

حل للنزاع

واختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كلمته أمام الوزراء، أننا نعمل معًا للتوصل إلى حل للنزاع في اليمن والأزمة السودان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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