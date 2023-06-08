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السعودية تدين بأشد العبارات تخريب مبنى السفارة والملحقيات التابعة لها بالسودان

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شكرا لقرائتكم تدين بأشد العبارات تخريب مبنى السفارة والملحقيات التابعة لها بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السـودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

وعبرت وزارة الخارجية عـن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجـاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، مؤكدة عـلى أهمية التصدي لهذه الجماعات المسلحة التي تحــــاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسـودان وشـعبه الشقيق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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