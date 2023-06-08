اخبار السعوديه

حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الإدارة العامة للمرور، 5 حالات التي تُلزم قائد المركبة بالبقاء على أقصى الجانب الأيمن في أثناء القيادة في الطرقات.

وأضافت الإدارة، عبر موقع تويتر، أن تلك الحالات تشمل وجود منتفع آخر سيتجاوز الطريق، أو إذا كانت السرعة أقل من المعدل المسموح به، أو كان قائد المركبة سينعطف على طريق آخر على يمينه.

قد يهمّك أيضاً

مانشستر يونايتد يفقد أنتوني ضد مان سيتي
ماركا: بنزيما لا يرغب في مغادرة ريال مدريد

ولفتت إلى أن الحالات التي تُلزم قائد المركبة بالبقاء على أقصى الجانب الأيمن تشمل أيضًا حالة عدم وضوح الرؤية على الطرق أو مقابلة مركبة أخرى قادمة من اتجاه معاكس.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا