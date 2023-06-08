شكرا لقرائتكم مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشنت وكالة شؤون المسجد النبوي مبادرة (لِما شُربَ له)، التي تهدف إلى تسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم.

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وتأتي المبادرة وفق تنظيم متبع في تعبئة الجوالين والعبوات الخاصة بالزوار، من خلال سبيل زمزم في المسجد النبوي، إضافة إلى توزيع عبوات زمزم للزوار والمصلين يومياً خلال وجودهم بالمسجد النبوي.