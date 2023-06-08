اخبار السعوديه

مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشنت وكالة شؤون المسجد النبوي مبادرة (لِما شُربَ له)، التي تهدف إلى تسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم.

قد يهمّك أيضاً

ممثلو 187 دولة في جنيف يشيدون بالأرقام التاريخية عن سوق العمل السعودي
الاتحاد يعلن رسميًا تعاقده مع كريم بنزيما

وتأتي المبادرة وفق تنظيم متبع في تعبئة الجوالين والعبوات الخاصة بالزوار، من خلال سبيل زمزم في المسجد النبوي، إضافة إلى توزيع عبوات زمزم للزوار والمصلين يومياً خلال وجودهم بالمسجد النبوي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا