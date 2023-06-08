شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، أمس الأربعاء، حفل تخريج الدورة 64 من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدورة 52 للضباط الجامعيين، والدفعة 13 من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للعام الدراسي 1444هـ، وذلك في مقر كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.

وألقى مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، كلمة خلال الحفل عبر فيها عن شكره لوزير الداخلية على رعايته الكريمة لحفل التخرج.

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مستهدفات الخطة

وبين أن الكلية مستمرة في تحقيق مستهدفات خطتها الإستراتيجية ورؤيتها بالريادة في التأهيل والتدريب الأمني والعسكري، مشيرًا إلى أبرز منجزات الكلية خلال العام الدراسي، ومنها الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى تقديم برنامجي ماجستير في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

شكر وثناء

وعبر الخريجون من جانبهم في كلمة ألقاها رقيب أول الكلية حسين بن علي القحطاني، عن شكرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود لرعايته حفل تخرجهم، مؤكدين جاهزيتهم للانضمام مع زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه.

وبعد عرض عسكري قدمه الخريجون استعرضوا فيه مهاراتهم، شاهد الأمير والحضور فيلمًا وثائقيًّا تضمن إيجازًا عن تاريخ الكلية عبر 90 عامًا، وأبرز ما حققته من إنجازات في الفترة الأخيرة.

تكريم شخصيتين

وقد شهد الحفل- بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيس الكلية- تكريم وزير الداخلية لشخصيتين أمنيتين ممن تخرجوا من الكلية، وهما: رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.

كما كرم الفائزين في مسابقة الأمير نايف للإبداع الأمني الأولى لمنسوبي وزارة الداخلية، ودشن الجمعية السعودية للعلوم الأمنية.

وأعلن خلال الحفل عن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وفي نهاية الحفل عزف السلام الملكي.