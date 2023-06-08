شكرا لقرائتكم مدرسة بالقصيم تقيم حفل استقبال لطالبها بعد شفائه من حادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو مؤثر، استقبال إحدى المدارس بالقصيم طالبًا لديهم، بعدما تعرض لحادث سير مروع فقد فيه والدته وشقيقته وإحدى قدميه.

احتفال مؤثر

وتداول مغردون مقطع الفيديو، حيث أقامت مدرسة ابن عقيل الابتدائية في بريدة بالقصيم، حفل استقبال لأحد طلابها، بعد رجوعه إلى مقاعد الدراسة بين رفاقه، بعد الحادث المروري.

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وأظهر الفيديو، لحظة استقبال الطالب إياد الذياب، واحتضانه من قبل المعلمين والطلاب، معبرين عن فرحتهم بعودته، ومقدمين له الحلوى والورود. وتقطيع التورتة معه.

وتفاعل المغردون مع هذا الفيديو، مشيدين بهذا العمل الذي قامت به المدرسة، فقال عقيل بن محمد “بادرة إنسانية رائعة.. دعواتكم له ولفقيدته”، وأضافت أسماء “شكرًا لكل من سار في مسيرة جبر خاطر هذا الطالب شكرًا لقلوب كلها إنسانيه وروحانية ورحمة”.

تفاصيل الحادث

فيما أوضح وليد الذياب والد الطالب تفاصيل الحادث لشبكة “العربية”، قائلًا “أثناء رجوعنا من أداء العمرة، انفجر إطار السيارة، فانقلبت بنا أكثر من أربع مرات”.

وأضاف أن الحادث أدى إلى وفاة زوجته، وابنته التوأم لأياد، فيما فقد ابنه إحدى قدميه.

ولفت إلى أن المدرسة علمت بالحادث، فأقامت حفلًا بمناسبة رجوع إياد بعد خروجه من المستشفى.