شكرا لقرائتكم ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة، (4) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، ومواطنًا، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (73) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

غرامة مالية

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.