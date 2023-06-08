الانشغال أثناء القيادة يعرضك للحوادث

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الرياض - محمد الوسيري - حذرت الإدارة العامة للمرور من الانشغال أثناء القيادة، ما قد يؤدي لانحراف المركبة عن المسار، كما يؤثر على سلامة الجميع.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” إن “التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق واجب عليك تجاه نفسك والآخرين”.

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استخدام الهاتف المحمول

وكانت الإدارة العامة للمرور، حذرت في وقت سابق، من الانشغال عن القيادة من أجل استخدام الهاتف المحمول، مشيرةً إلى أنه من أبرز المشتتات المسببة للحوادث.

وأكدت أنه يتسبب بالتذبذب في سرعة المركبة، وعدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية، وعدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.

تفعيل الرصد الآلي

والأحد الماضي، بدأت إدارة المرور تفعيل الرصد الآلي لـ7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًا.

وتشتمل هذه المخالفات على: