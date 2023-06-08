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شكرا لقرائتكم الانشغال أثناء القيادة يعرضك للحوادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حذرت الإدارة العامة للمرور من الانشغال أثناء القيادة، ما قد يؤدي لانحراف المركبة عن المسار، كما يؤثر على سلامة الجميع.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها بموقع “تويتر” إن “التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق واجب عليك تجاه نفسك والآخرين”.
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استخدام الهاتف المحمول
وكانت الإدارة العامة للمرور، حذرت في وقت سابق، من الانشغال عن القيادة من أجل استخدام الهاتف المحمول، مشيرةً إلى أنه من أبرز المشتتات المسببة للحوادث.
وأكدت أنه يتسبب بالتذبذب في سرعة المركبة، وعدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية، وعدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.
تفعيل الرصد الآلي
والأحد الماضي، بدأت إدارة المرور تفعيل الرصد الآلي لـ7 حالات مخالفات مرورية إلكترونيًا.
وتشتمل هذه المخالفات على:
- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.
- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية، التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
- تنظيمات السير على الطريق.
- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة، أو بها تلف.
- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
- تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل.
- القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة، أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.