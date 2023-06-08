شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل تنظيم داعش، لافتًا إلى أن تهديد داعش لا يقتصر على دول الساحل بل العالم كله.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش المقام في الرياض، على متانة العلاقات السعودية الأمريكية، مشيرًا إلى أنه من المؤسف أن دولًا متقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مخيم الهول.

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وأوضح أن السعودية ستشارك في اجتماع مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا، موضحًا أنه تم مناقشة سبل إعادة الاستقرار للمناطق المحررة من داعش.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده بتعزيز واستمرار شراكاتها في المنطقة، لافتًا إلى امتنان واشنطن لإسهامات السعودية في التحالف الدولي ضد داعش.