شكرا لقرائتكم ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون المشترك القائم في مختلف المجالات وسبل تعزيزه وفرص تطويره.

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كما تم خلال الاتصال بحث عدد من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.