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ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند

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الرياض - محمد الوسيري - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون المشترك القائم في مختلف المجالات وسبل تعزيزه وفرص تطويره.

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كما تم خلال الاتصال بحث عدد من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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