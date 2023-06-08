شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علق وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق، مؤكدًا أنه سيدعم الشبكة الكهربائية العراقية.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يحقق فوائد اقتصادية ملموسة، حسبما نقلت قناة العربية.

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وأوضح وزير الطاقة أن مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق كان حلمًا وأصبح واقعًا، قائلًا: مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة.

سوق النفط

وفي سياق آخر، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إنه ليس لدينا عقدة تجاه المضاربات في سوق النفط.

خفض الإنتاج

وأضاف الوزير، في مقابلة لـ أسواق الطاقة على هامش اجتماع أوبك بلس في فيينا، أن قرار خفض إنتاج النفط قرار تحوطي، والجميع متفق على خفض الإنتاج ولم نلزم أحدًا.

وأوضح أن سوق النفط بحاجة لتطمينات وإجراءات لمنع التذبذب، مشيرًا إلى أنه لا مصلحة لدينا بتذبذب سوق النفط سواء على المدى القصير أو الطويل.

ولفت إلى أن مهمتنا منح سوق النفط البيانات الواضحة لأجل الاستقرار.

وأوضح وزير الطاقة أن هناك جهات مستقلة ستعمل مع دول أوبك+ بشأن تقييم إنتاجها في 2024، قائلًا: مهمة الجهات المستقلة أن تضمن موثوقية البيانات لسوق النفط.

وبين الوزير أن الجهات المستقلة ستنهي الجدل السابق حول بيانات الإنتاج في أوبك+.

وذكر وزير الطاقة أنه تم التباحث مع روسيا حول مسألة إنتاجها وطلبنا منها توضيح بياناتها، موضحًا: قرار موسكو بشأن عدم نشر بيانات الإنتاج وراء الشكوك حول حجمه.

وأضاف: أن جهات مستقلة تواصلت مع روسيا بشأن إنتاجها وحصلت على الأرقام، ونحن عززنا مفهوم الشفافية مع روسيا حول أرقام إنتاجها النفطي.