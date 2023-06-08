مروجو المخدرات في السعودية في قبضة رجال المكافحة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في مناطق مختلفة بالمملكة، ضمن حملتها الميدانية الكبرى بالمرصاد.

تفاصيل الضبطيات

وقالت المديرية في مقطع فيديو عبر تويتر: إنه تم القبض على مواطن بظهران الجنوب؛ لترويجه 54 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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وتابعت: كما تم القبض على مواطنين من الجنسيتين اليمنية والسودانية؛ لترويجهما 1.7 كيلو جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو- في منطقة جازان.

جهود مستمرة

واستطردت: تم القبض على مقيم ومقيمة من الجنسيتين الباكستانية والفلبينية في منطقة جدة؛ لترويجهما 2.6 كيلو جرامًا من مادة الميثامفيامين المخدر– الشبو-.

ولفتت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى أنه تم القبض أيضًا على مواطن بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأكملت: تم القبض على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأردفت: تم القبض على 3 مقيمين من الجنسيتين الفلسطينية والسودانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهم 133.008 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.