شكرا لقرائتكم حرم ولي العهد ترعى حفل جمعية النهضة الخيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعت حرم سمو ولي العهد صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز، حفل جمعية النهضة الخيري، على مسرح ميادين بمحافظة الدرعية، بحضور المؤسس والرئيس الأعلى لجمعية النهضة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز، وعدد من صاحبات السمو، وكبار الشخصيات، وعدد من نساء المجتمع الداعمات للعمل الخيري.

دعم وتمكين

وتأتي رعاية حرم سمو ولي العهد، امتداداً لدور سموها في تمكين الأفراد ولا سيما الشباب وذوي الإعاقة، ودعمها الجهود المبذولة للارتقاء بمهاراتهم تعليمياً ومهنياً ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، وتشجيعها المبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها جمعية النهضة في مجال تمكين المرأة ودعم القطاع غير الربحي، انطلاقاً من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وتهدف جمعية النهضة من خلال إقامة هذا الحفل إلى ضمان استدامة البرامج التنموية المخصصة لأبناء وبنات أسر جمعية النهضة، حيث خُصص ريع الحفل بأكمله لمشروعات برنامج التأهيل المهني الذي يستهدف أبناء وبنات أسر الجمعية لتوفير الدعم الأكاديمي لهم، وتقديم ورش عمل تطوّر مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، ليكونوا أكثر قدرة على صناعة مستقبلهم.

وعبرت رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، خلال كلمتها عن شكرها وامتنانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز لإيمانها بالعمل الخيري، واهتمامها بتنمية المجتمع والقطاع غير الربحي، ودعمها لمبادرات تمكين فئة الشباب.

شكر وثناء

وقالت سمو الأميرة موضي: “أتقدم بالشكر والتقدير والامتنان والعرفان بالفضل لقادة وطننا العظيم – حفظهم الله – وأحمد الله وأشكره على قيادتهم الحكيمة التي نرى نتائجها اليوم في تمكين متابعات الخليج 365 وتنمية الوطن بكل عدل ومساواة”.

فيما عبرت الرئيس التنفيذي لجمعية النهضة الدكتورة مزنة عمير العمير، عن امتنانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز على دعمها برامج الجمعية وإيمانها برسالتها، كما نوّهتْ بالدعم المقدم من ضيوف الحفل الخيري وأثره في استدامة برامج الجمعية.