توضيح من حساب المواطن بشأن المبالغ المرتجعة

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح حساب متابعات الخليج 365 المقصود بالمبالغ المرتجعة لدى المستفيدين المستحقين، مشيرًا إلى أنها تصرف مع مبلغ الدعم الشهري.

المبالغ المرتجعة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر تويتر، حيث قال السائل: المبالغ المرتجعة تشمل المبلغ المدفوع ولا + المبلغ المدفوع.

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بدوره، رد حساب متابعات الخليج 365 على السائل، قائلًا: المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، وسيتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري.

موعد دفعة يونيو

وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب متابعات الخليج 365 موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

وأكدت أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.