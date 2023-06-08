شكرا لقرائتكم حجاج المغرب المستفيدون من مبادرة طريق مكة: سهلت الكثير من العناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ثمّن عدد من المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” بالمملكة المغربية التي تُنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

جود سعودية متواصلة

وقالت الحاجة سعدية صبري لـ “واس”: “منذ زمن طويل وأنا أنتظر هذه الفرصة بالذهاب للأرض المقدسة، واستقبلت خبر الموافقة بفرحة عجيبة من الله سبحانه”، مشيدة بمبادرة طريق مكة التي تسهل الكثير للحجاج.

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من جانبه أشاد الحاج عبدالعزيز المُرشاد البالغ من العمر 63 عاما، بالجهود السعودية في مطار المغرب التي وفرت كامل الإمكانات لأداء مناسك الحج بكل يسر.

إجراءات ميسرة

بدوره أوضح الحاج يوسف إبراهيم أن خدمات مبادرة طريق مكة سهلت الكثير من العناء لدى الحجاج كخدمة الترميز والتأشيرة الحج الإلكترونية وتخليص إجراءاتهم في بلدهم قبل الوصول إلى المملكة.

وعبرت الحاجة عرفاوي بحرية البالغة من العمر 61 عاما عن فرحتها الغامرة فور وصول موافقة الحج، التي جعلتها تبكي فرحاً بعد انتظار طويل لهذه الفرصة، مشيدةً بالكوادر الوطنية التي تعمل في مطار محمد الخامس الدولي، حيث تسهل الكثير من الرحلة الروحانية والإيمانية لأرض الحرمين الشريفين، مضيفة أن الحج يتطلب الكثير من الجهد لنيله ولكسب الأجر من الله سبحانه.

مبادرة طريق مكة

يُذكر أن مبادرة “طريق مكة” تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتُنفَّذ للعام الخامس في (7) دول، هي: المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتَي تركيا وكوت ديفوار.