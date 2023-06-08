شكرا لقرائتكم مبادرة طريق مكة تنهي إجراءات سفر حجاج تركيا بسهولة ويسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - واصلت مبادرة “طريق مكة” في مطار إسطنبول اليوم، استقبال دفعة جديدة من حجاج جمهورية تركيا، وأنهت إجراءات دخولهم المملكة بالمطار قبل صعودهم سلم الطائرة المغادرة إلى جدة بكل يسر وسهولة، وفي وقت قصير.

إجراءات ميسرة

وتعد مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.