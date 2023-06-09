شكرا لقرائتكم مبادرة طريق مكة تسهل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت مبادرة “طريق مكة” في مطار إسطنبول اليوم، دفعة من حجاج جمهورية تركيا، حيث أنهت إجراءات دخولهم إلى المملكة بالمطار قبل صعودهم سلم الطائرة المغادرة بهم إلى الديار المقدسة.

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