شكرا لقرائتكم فتاة تتفاجأ بالوليد بن طلال بجانبها على الدراجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاجأت فتاة بالأمير الوليد بن طلال بالقرب منها أثناء ركوبه الدراجة، بمحيط سد وادي حنيفة بالرياض.

لقاء الوليد بن طلال

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته الفتاة على موقع تويتر وتداوله آخرون، الأمير الوليد بن طلال وهو يمارس هواية ركوب الدراجات، رفقة عدد من الأشخاص.

قد يهمّك أيضاً

في السياق ذاته، سارعت الفتاة بالوقوف بجانب الطريق ووثقت الفيديو قائلة: شوفوا مين اللي جاي.. الوليد بن طلال.. تخيلوا.

تبادل الترحيب

ورحبت الفتاة بالأمير الوليد بن طلال أثناء سيره في الطريق، وقدمت له التحية قائلة: حيه يا بعد كبدي كبداه.. حيه.. يا مرحبًا ومية هلا عاش من شافك، فيما توقف الأمير، وسأل الفتاة عن أحوالها قائلًا: كيفك، لترد الفتاة: يا مرحبًا، يا مرحبًا.