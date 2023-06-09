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مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بمنطقة فيا رياض الترفيهية.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته الهيئة العامة للترفيه، لقطات من داخل المعرض، وسط إقبال لافت من الزوار.

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23 متجرًا عالميًا

وتحتوي فيا رياض على 15 مطعمًا ومقهى عالميًّا فاخرًا، و23 متجرًا لعلامات تجارية عالمية، وأحد أشهر فنادق الـ 5 نجوم (سانت ريجس الرياض) بسعة 100 غرفة، و7 صالات سينما بمستوى عالمي، وذلك في تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس، وتحيي المكان، وتعزز الفخامة في تفاصيلها.

طراز سلماني

يذكر أن منطقة فيا رياض، تم تصميمها على الطراز السلماني، الذي يتناغم مع الهوية المعمارية المحلية لمدينة الرياض، لتستقطب الملايين من المتنزهين والمتسوقين والباحثين عن الترفيه الراقي، إرضاءً لكل الأذواق من جميع الأعمار.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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