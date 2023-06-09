شكرا لقرائتكم وزير باكستاني: مبادرة طريق مكة جودة ودقة في تقديم الخدمات للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نوَّه وزير الشؤون الدينية الباكستاني السيناتور طلحة محمود، بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن مبادرة طريق مكة التي انطلقت في باكستان عام 2019م تتطور عامًا بعد عام في دلالة واضحة على جودة ودقة ما يقدم من خدمات في جوانب تفويج الحجاج كافة.

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