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طريقة لامتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال

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الرياض - محمد الوسيري - كشف الخبير العقاري م. أحمد الفقيه، حقيقة العروض التجارية بشأن امتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال شهريًّا فقط.

وقال الفقيه في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الشخصية بموقع تويتر وسناب شات: خبر جدًّا رائع لمن يحب أن يقتنص الفرص، هل تتخيل أنه ممكن تشتري شقة بقسط شهري 500 ريال؟

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لمدة 5 سنوات

واستطرد خلال الفيديو موضحًا لأحد العقاريين ويدعى فيصل: هذا الموضوع صار فيه غلط بالسوق، فالشقة تكون بقسط شهري 500 ريال، لمدة 5 سنوات فقط وليس لمدة 20 عامًا.

اتفاق مع أحد البنوك

وأضاف: وهذا تم بالاتفاق مع أحد البنوك المحلية، وحسب اشتراطاتها التي من أهمها ألا يقل راتبك عن 7 آلاف ريال، وبعد الـ 5 سنوات يتم دفع قسط الشقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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