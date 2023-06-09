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مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود

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الرياض - محمد الوسيري - أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.

لا إصابات

أوضحت ذلك مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، حيث قالت: مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.

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ونشرت المدرية صورة توثق الحادث، حيث بينت حجم الأضرار المادية التي لحقت بمحطة الوقود.

جهود مستمرة

قبل أيام، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق آخر في ورشة نجارة بالدمام.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني الدمام يخمد حريقًا في ورشة نجارة، ولا إصابات”.

 

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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