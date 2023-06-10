شكرا لقرائتكم أبو سمرة مقدمًا لفيلم كونان: فاجأني مستوى السينما بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبر المونتير ومصمم الجرافيك أحمد أبو سمرة عن سعادته باختياره مقدمًا من قبل قناة سبيستون لافتتاح العرض الأول لفيلم المحقق كونان، وعن مستوى السينما السعودية وصالات العرض التي صُممت بأعلى المستويات وفقًا للتصنيف العالمي.

وقال أبو سمرة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “سعيد باختياري مقدمًا من قبل قناة سبيستون لافتتاح العرض الأول لفيلم المحقق كونان، الذي تم عرضه في سينما فوكس إيسبلاند الرياض”.

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وأوضح أبو سمرة أنها كانت المرة الأولى التي يدخل فيها لصالات السينما، حيث تفاجأ بمستوى السينما وصالات العرض التي صُممت على أعلى مستوى ووفقًا للتصنيف العالمي.