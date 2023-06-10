شكرا لقرائتكم السديس: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال الحجاج منذ جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الرئيس العام لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس: إن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وضعت أكبر خطة تشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن منذ جائحة كورونا.

وأوضح السديس، في حواره لـ “قناة الإخبارية”، أن أعداد الحجاج لهذا العام تشهد أكبر كثافة منذ ظهور الجائحة، لذا وضعت الرئاسة خطتها التشغيلية المميزة بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية.

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وأكد السديس أن جميع التوسعات العملاقة بالحرم بأدواره وأروقته وأسطحه والرواق السعودي مفتوحة ومهيأة بكامل خدماتها بالإضافة لخدمات أخرى مطورة.

مع هذه التوسعات العملاقة الحرم بأدواره وأروقته وأسطحه جميعها مهيأة بكامل الخدمات.